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Ночь 25 октября стала самой холодной в этом месяце в Петербурге
Сегодня, 9:07
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Ночь 25 октября стала самой холодной в этом месяце в Петербурге

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В Санкт-Петербурге сегодня ночью в центре города было -0,6 градуса, в южных районах температура опустилась до -4…-5 градусов.

Ночью 25 октября было морозно по всему Петербургу и Ленобласти. Несколько станций по региону приблизились к -6…-7 градусам. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В Санкт-Петербурге сегодня ночью в центре города было -0,6 градуса, в южных районах температура опустилась до -4…-5 градусов.

Так что это будет самая холодная ночь в октябре, в дальнейшем потеплеет значительно. Да и сегодняшний день должен стать самым холодным.

Александр Колесов, синоптик

По данным синоптика, к Санкт-Петербургу дождь придет только  вечером. В первой половине дня облачности будет не много, так что ждем частичное солнечное затмение.

Фото: pxhere

Теги: мороз, холод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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