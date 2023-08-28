Легендарная "Нива": от классики до эксклюзива

Внедорожник Lada Niva за 47 лет производства стал настоящим символом российской автомобильной индустрии. Его ключевые качества — надежность, простота и доступность — принесли популярность не только в России, но и за рубежом. Редакция 110km.ru выбрала самые дорогие и интересные внедорожники "Нива", выставленные на продажу в декабре 2024 года.

Базовая версия Classic"24 стоит от 981 000 рублей. Внедорожник оснащен 1,7-литровым мотором на 83 л.с., 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. В списке опций: ABS, стальная защита картера и 16-дюймовые диски. Комфортные функции вроде кондиционера и подогрева сидений доступны только в комплектации Luxe"24 за 1 097 000 рублей.

Для любителей экстремального бездорожья представлена Niva Bronto. Модель оснащена межколесными и межосевыми блокировками дифференциалов, увеличенным клиренсом и внедорожными шинами. Цена начинается от 1 435 000 рублей.

На вторичном рынке встречаются уникальные варианты. Например, в Краснодарском крае выставлен автомобиль 2008 года за 2,25 млн рублей. Эта модель оснащена 120-сильным турбомотором, лифтованной подвеской, экспедиционным багажником и двумя лебедками.

В Екатеринбурге продают "Ниву" с турбомотором на 180 л.с., салоном от Mercedes-AMG GLA и премиальной шумоизоляцией за 3 млн рублей.

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