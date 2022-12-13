На Дальневосточном проспекте с утра сгорел Nissan

В автомобиле сгорели все сгораемые части. Сведения о пострадавших не поступали.

В Невском районе утром 10 февраля спасатели тушили загоревшийся автомобиль Nissan. Подробности сообщили в городской пресс-службе МЧС.

Сообщение о возгорании автомобиля у дома 57 корпус 1 по Дальневосточному проспекту поступило 10 февраля в 08:02. Уже в 08:15 пожар удалось ликвидировать.

На месте работали 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС. В автомобиле сгорели все сгораемые части. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее в Лангерево Ленобласти в пожаре погиб хозяин дома.

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