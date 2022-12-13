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На Дальневосточном проспекте с утра сгорел Nissan

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В автомобиле сгорели все сгораемые части. Сведения о пострадавших не поступали.

В Невском районе утром 10 февраля спасатели тушили загоревшийся автомобиль Nissan. Подробности сообщили в городской пресс-службе МЧС.

Сообщение о возгорании автомобиля у дома 57 корпус 1 по Дальневосточному проспекту поступило 10 февраля в 08:02. Уже в 08:15 пожар удалось ликвидировать. 

На месте работали 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС. В автомобиле сгорели все сгораемые части. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее в Лангерево Ленобласти в пожаре погиб хозяин дома.

Видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Николай Кондратени)

Теги: nissan, дальневосточный проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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