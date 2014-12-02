120 строителей получили награды из рук вице-губернатора Петербурга Николая Линченко

Во второе воскресенье августа строители отмечают свой профессиональный праздник.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко наградил лучших строителей Северной столицы. Выдающихся представителей отрасли чествовали в преддверии профессионального праздника, который ежегодно отмечают во второе воскресенье августа. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Благодарственные письма, почётные грамоты и награды Российского союза строителей получили 120 петербуржцев. Николай Линченко отметил вклад строителей в развитие города и возведение социальных объектов в Петербурге.

За прошедшее с 2019 года время мы полностью ликвидировали дефицит по социальным объектам, а на старте их было 309 штук, то есть мы планировали порядка 300 объектов за пятилетку построить, но вдумайтесь, построили 420. Поздравьте себя с этим. Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Поддержка строительного сектора остаётся приоритетом для городских властей. В Петербурге действую налоговые и имущественные льготы, обновляется законодательная база, налажен диалог с инвесторами.

Видео: портал "Строительный Петербург"