Следователи расследуют незаконный захват земель под Токсово

Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти ведет расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконного захвата земельных участков общей площадью порядка 35 га, находящихся на территории Токсовского городского поселения во Всеволожском районе Ленинградской области.

Земельные участки относятся к категории специальной собственности, запрещающей ведение садоводческой деятельности и строительство жилых объектов. Однако, несмотря на запреты, территория была занята самовольно, а на участках появились более ста сооружений, построенных без соответствующих разрешений, проложены дороги, установлены линии электро- и газоснабжения, возведено ограждение. Установлено, что вся эта инфраструктура создана в период с 2017 по 2019 годы незаконным путем.

В процессе следствия сотрудники полиции задержали 67-летнего председателя садоводческого некоммерческого товарищества. По версии следствия, он умышленно вводил в заблуждение судебную инстанцию и экспертов, добиваясь неправомерного права пользования землями специального назначения. Суд Всеволожского района удовлетворил ходатайство полиции и отправил обвиняемого под арест.

Следствию предстоит выяснить, кто руководил созданием инженерных коммуникаций и внутренней транспортной сети на территории, как происходила реализация земельных участков по схемам, связанным с выдачей так называемых "садовых книжек", и кто является владельцами более сотни зданий, созданных без разрешительных документов. Возможно расширение круга фигурантов дела, а руководство и участники СНТ могут оказаться под пристальным вниманием следствия.

Граждан, пострадавших от действий задержанного или иных лиц, обвиняемых в участии в деле, призывают обратиться в Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Контактные данные:Адрес: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 145Телефон: +7 (812) 573-40-45

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти