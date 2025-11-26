Пьяный водитель на минивэне устроил погоню с выстрелами по колесам в Петербурге

В отношении мужчины составлены материалы по статье 19.3 («неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») и статье 12.26 («отказ от медицинского освидетельствования») КоАП РФ.

Патрульный наряд ГИБДД предпринял попытку остановки автомобиля марки Hyundai Starex для стандартной проверки документации у дома №21 по проспекту Культуры, однако водитель проигнорировал требование сотрудников правоохранительных органов и резко ускорился, подвергая опасности участников дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инспекторы незамедлительно приступили к операции преследования нарушителя, сопровождая движение специальными сигналами и громкоговорителем. Преследование вышло далеко за городские границы, продолжившись на 31-м км трассы Новоприозерского шоссе во Всеволожском районе Ленобласти. Опасаясь дальнейших угроз общественной безопасности, полицейские, руководствуясь нормами Федерального закона "О полиции", применили огнестрельное оружие.

Последовали предупредительный выстрел вверх и три метких попадания в колёса машины, что позволило принудительно остановить транспортное средство.

Водителем оказался 30-летний гражданин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности с изъятием водительского удостоверения. Во время задержания он пытался оказывать активное противодействие сотрудникам ДПС, но действия полицейских позволили оперативно нейтрализовать агрессора и доставить его в отделение полиции.

В отношении мужчины составлены материалы по статье 19.3 ("неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и статье 12.26 ("отказ от медицинского освидетельствования") КоАП РФ. Помимо этого, рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела, что грозит значительно более строгими санкциями.

Данный инцидент вновь подтверждает очевидную истину: попытки избежать законных мер контроля лишь усугубляют тяжесть последствий правонарушения.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти