Водитель лишился самосвала за незаконный сброс отходов в Кавголово

Специалисты Комитета Госэконадзора Ленобласти вместе с сотрудниками экологической милиции предотвратили несанкционированный выброс отходов вблизи населённого пункта Кавголово Всеволожского района. Сообщение о правонарушении поступило от неравнодушных жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время внепланового рейда сотрудники надзорного органа задержали транспортное средство, осуществлявшее нелегальное захоронение отходов на сельскохозяйственных угодьях. Инспекторы зафиксировали факт разгрузки мусора непосредственно на землю с применением крупногабаритного грузового автомобиля. Грузовая техника была изъята и помещена на специальную охраняемую стоянку.

Кроме того, водитель транспортного средства привлечён к административной ответственности за ненадлежащее обращение с отходами производства и потребления. По факту нарушения правил перевозки отходов составлен второй административный протокол в отношении другого водителя.

Вся собранная информация относительно инцидента передана в Россельхознадзор, который займётся проверкой действий владельца земли сельхозназначения. Комитет эконадзора продолжает контролировать ситуацию вокруг деревни Кавголово, предпринимая необходимые меры для предотвращения дальнейших нарушений природоохранительного законодательства.

Фото и видео: Telegram / Эконадзор Ленобласти