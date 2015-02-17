Незаконный экспорт военных товаров пресекли в Петербурге

Сотрудники Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с полицией на водном транспорте пресекли попытку незаконного вывоза из России продукции военного назначения. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что гражданин РФ пытался передать представителю иностранного государства комплектующие для ремонта дизельного двигателя. Данные детали являются составной частью главной энергетической установки — дизель-генератора, который используется на дизель-электрических подводных лодках проекта "Варшавянка".

Благодаря своевременным действиям силовиков, перемещение продукции за пределы страны было предотвращено. По данному факту Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное делопо п. "а" ч. 2 ст. 189 УК РФ ("незаконные экспорт из Российской Федерации или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники…").

Организатор противоправной деятельности задержан и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Видео: Пресс - служба УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти

