В 2025 году в Петербурге освободили от несанкционированных свалок территорию размером в пять Дворцовых площадей

В текущему году в городском бюджете было заложено более 900 млн рублей на ликвидацию НСО во всех районах города.

В текущем году городские власти Петербурга ликвидировали 241 несанкционированную свалку отходов (НСО). Общая площадь освобождённых от мусора территорий превысила 270 тысяч квадратных метров (это как территория пяти Дворцовых площадей.

Как отметили в Смольном, по поручению Президента России количество свалок ежегодно должно сокращаться не менее, чем в 2 раза. К 2030 году все они должны ликвидироваться в год выявления. На сегодняшний день в черте Петербурга осталось 29 неликвидированных свалок. Это в 3 раза меньше, чем в декабре прошлого года (83 свалки) и почти в 15 раз меньше, чем пять лет назад. В 2021 году в границах Северной столицы было 375 свалок.

В текущему году в городском бюджете было заложено более 900 млн рублей на ликвидацию НСО во всех районах города. В 2026 году на эти цели будет направлено свыше 1 млрд рублей.

При обнаружении несанкционированной свалки жители могут обращаться в районные администрации через электронную приемную – обращение будет являться основанием для принятия соответствующих мер.

Тем временем петербургская прокуратура требует ликвидировать свалку на Ташкентской.

Фото: Смольный