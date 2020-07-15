Жительницу Ленобласти задержали за неудавшуюся кражу статуэтки из магазина на Варшавской

Ранним утром 10 ноября, в 02:34, сотрудники подразделения вневедомственной охраны Московского района Санкт-Петербурга провели задержание в магазине на Варшавской улице. Они задержали женщину, проживающую в Ленинградской области, которая находилась в федеральном розыске и вновь оказалась замешанной в хищении имущества.
Ночной патрульный экипаж Росгвардии прибыл в круглосуточный супермаркет после срабатывания системы тревожной сигнализации. Там сотрудники задержали 25-летнюю покупательницу, пытавшуюся незаконно вынести декоративную интерьерную фигурку без соответствующей оплаты.
Дальнейшее изучение материалов показало, что девушка, родившаяся в городе Тосно, числится в розыске за совершение аналогичного правонарушения в Псковской области. Задержанная была доставлена в территориальное подразделение полиции для дальнейших процессуальных действий, украденный товар конфисковали.
Ранее мы сообщили о том, что объявленного в федеральный розыск водителя задержали на Балтийском вокзале.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти
