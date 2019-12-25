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Петербуржца задержали за пьяное вождение спустя два месяца после лишения прав
Сегодня, 15:47
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Петербуржца задержали за пьяное вождение спустя два месяца после лишения прав

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В апреле мужчину вновь поймали на улице Лени Голикова за рулем машины Kia Ceed, он был нетрезвым.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя, ему меняют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Об этом рассказали 6 августа в надзорном ведомстве. 

Обвиняемый, лишенный в феврале права управления автомобилем за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, не сделал для себя должных выводов. В апреле мужчину вновь поймали на улице Лени Голикова за рулем машины Kia Ceed, он был нетрезвым. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти с погоней задержали мотоциклиста без прав. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пьяное вождение, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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