Петербуржца задержали за пьяное вождение спустя два месяца после лишения прав

В апреле мужчину вновь поймали на улице Лени Голикова за рулем машины Kia Ceed, он был нетрезвым.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя, ему меняют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Об этом рассказали 6 августа в надзорном ведомстве.

Обвиняемый, лишенный в феврале права управления автомобилем за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, не сделал для себя должных выводов. В апреле мужчину вновь поймали на улице Лени Голикова за рулем машины Kia Ceed, он был нетрезвым.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV