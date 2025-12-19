  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водителя BMW задержали в четвертый раз на Васильевском острове
Сегодня, 14:49
155
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Водителя BMW задержали в четвертый раз на Васильевском острове

0 0

Составлены административные материалы по ч. 4 ст. 12.25, ч. 2 ст. 12.26 и ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ.

В Петербурге в четвертый раз задержали водителя BMW, который снова отказался от прохождения медицинского освидетельствования. По информации tg-канала "Дорожный инспектор", он устраивал "гонки" по Васильевскому острову на улице Чирикова. 

К уголовному делу по ст. 264.1 УК РФ автомобиль мужчины 1996 года рождения отправили на экспертизу VIN. Ранее его оформляли в Приморском районе. 

В отместку он закидывает инспекторов жалобами и устраивает истерики в отделах Госавтоинспекции. Посмотрим, чем его судьба закончится в этот раз. 

Tg-канал "Дорожный инспектор" 

Составлены административные материалы по ч. 4 ст. 12.25, ч. 2 ст. 12.26 и ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ. Злоумышленник доставлен в отдел полиции. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Новороссийской улице остановили автомобиль с неизвестной спиртосодержащей жидкостью. 

Фото: Telegram / Дорожный инспектор 

Теги: васильевский остров, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии