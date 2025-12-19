Водителя BMW задержали в четвертый раз на Васильевском острове

В Петербурге в четвертый раз задержали водителя BMW, который снова отказался от прохождения медицинского освидетельствования. По информации tg-канала "Дорожный инспектор", он устраивал "гонки" по Васильевскому острову на улице Чирикова.
К уголовному делу по ст. 264.1 УК РФ автомобиль мужчины 1996 года рождения отправили на экспертизу VIN. Ранее его оформляли в Приморском районе.
В отместку он закидывает инспекторов жалобами и устраивает истерики в отделах Госавтоинспекции. Посмотрим, чем его судьба закончится в этот раз.
Tg-канал "Дорожный инспектор"
Составлены административные материалы по ч. 4 ст. 12.25, ч. 2 ст. 12.26 и ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ. Злоумышленник доставлен в отдел полиции.
Фото: Telegram / Дорожный инспектор
