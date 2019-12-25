  1. Главная
Петербурженка может лишиться автомобиля Mazda из-за нетрезвой езды
Сегодня, 14:51
В ходе расследования на иномарку наложили арест.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 44-летней женщины: ей вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Фигурантка, будучи привлеченной к административной ответственности за управление авто в состоянии опьянения, ночью 21 декабря 2025 года повторила этот опыт, сев за руль своей машины Mazda в нетрезвом виде. Ее остановили на проспекте Ветеранов сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в надзорном ведомстве. 

В ходе расследования на иномарку наложили арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что жительнице Петербурга назначили штраф в размере 45 тыс. рублей за пьяную езду. Женщина управляла каршерингом. В судебном заседании она заявила о моральном давлении со стороны полицейских, но информацию опровергли. 

Фото: Piter.TV 

