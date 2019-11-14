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В Петербурге наблюдается нестабильная оплата парковки
Сегодня, 8:07
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В Петербурге наблюдается нестабильная оплата парковки

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Стоянку не получается оплатить через СМС.

В оплате парковки через СМС в Петербурге утром 1 ноября наблюдаются сбои, рассказали в пресс-службе ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга". 

Наблюдается нестабильная оплата парковочных сессий посредством СМС. Если вы столкнулись с такими сложностями, рекомендуем воспользоваться иными способами оплаты.

Пресс-служба ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга"

Об изменении ситуации сообщат дополнительно. Информация о работе городских стоянок доступна по телефону круглосуточного колл-центра: 417-50-00. 

В конце октября отмечалась похожая проблема: тогда на сервисах парковки шли технические работы.

Фото: Piter.TV 

Теги: оплата парковки, платная парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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