В Петербурге наблюдается нестабильная оплата парковки

Стоянку не получается оплатить через СМС.

В оплате парковки через СМС в Петербурге утром 1 ноября наблюдаются сбои, рассказали в пресс-службе ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Наблюдается нестабильная оплата парковочных сессий посредством СМС. Если вы столкнулись с такими сложностями, рекомендуем воспользоваться иными способами оплаты. Пресс-служба ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга"

Об изменении ситуации сообщат дополнительно. Информация о работе городских стоянок доступна по телефону круглосуточного колл-центра: 417-50-00.

В конце октября отмечалась похожая проблема: тогда на сервисах парковки шли технические работы.

Фото: Piter.TV