У Петропавловской крепости отдыхала пятнистая нерпа

10 октября петербуржцы стали свидетелями солнечного купания ластоногой гостьи: на ступеньках Петропавловской крепости у воды разлеглась серая пятнистая нерпа.
Фотографией загоральщицы местные жители поделились в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное".
Напомним, что обнаруженных в городе ластоногих трогать нельзя. Нерпы самостоятельно уплывут. Однако если вы нашли детеныша нерпы или раненое существо, обратитесь в Центр реабилитации ластоногих. Опытные сотрудники знают, как помочь животным.
Ранее на эскалаторе "Невского проспекта" собаке зажевало лапу.
Фото: ВКонтакте
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