У Петропавловской крепости отдыхала пятнистая нерпа

Ластоногую заметили горожане.

10 октября петербуржцы стали свидетелями солнечного купания ластоногой гостьи: на ступеньках Петропавловской крепости у воды разлеглась серая пятнистая нерпа.

Фотографией загоральщицы местные жители поделились в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное".

Напомним, что обнаруженных в городе ластоногих трогать нельзя. Нерпы самостоятельно уплывут. Однако если вы нашли детеныша нерпы или раненое существо, обратитесь в Центр реабилитации ластоногих. Опытные сотрудники знают, как помочь животным.

Ранее на эскалаторе "Невского проспекта" собаке зажевало лапу.

Фото: ВКонтакте