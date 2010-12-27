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У Петропавловской крепости отдыхала пятнистая нерпа
Сегодня, 18:04
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himif

У Петропавловской крепости отдыхала пятнистая нерпа

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Ластоногую заметили горожане.

10 октября петербуржцы стали свидетелями солнечного купания ластоногой гостьи: на ступеньках Петропавловской крепости у воды разлеглась серая пятнистая нерпа.

Фотографией загоральщицы местные жители поделились в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное".

Напомним, что обнаруженных в городе ластоногих трогать нельзя. Нерпы самостоятельно уплывут. Однако если вы нашли детеныша нерпы или раненое существо, обратитесь в Центр реабилитации ластоногих. Опытные сотрудники знают, как помочь животным.

Ранее на эскалаторе "Невского проспекта" собаке зажевало лапу.

Фото: ВКонтакте

Теги: ластоногие, нерпа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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