Эксперты прокомментировали завершение локдауна в Москве и области

Эксперты считают, что чтобы нерабочие дни в других регионах были эффективны, нужно не забывать соблюдать меры.

В Москве и Подмосковье не стали продлевать нерабочие дни. При этом часть ограничений останется, например, режим самоизоляции для граждан старше 60 лет. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

В столичном регионе и области проживают более 20 млн человек, что составляет 14% населения России. При этом есть регионы, где уже решили продлить локдаун. На данный момент численность населения таких регионов составляет 5,1%. Эксперты считают, что решение мэра Сергея Собянина можно воспринимать оптимистично, однако есть одно "но".

Эффективность нерабочих дней в пресечении цепочек заражения напрямую зависит от соблюдения карантинных ограничений - а с этим явно не везде все в порядке. отметили эксперты.

Очевидно, что требования соблюдаются не везде. Так, например, губернатор Свердловской области заявил о том, что торговые центры не следят за тем, чтобы в магазины попадали только граждане с QR-кодом.

Фото: Piter.TV