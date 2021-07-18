В Смольном обсудили, что делать с неприятным запахом кофе в Невском районе

Жители Невского района жалуются на запах горелого кофе. Комитет по природопользованию провел заседание Межведомственной рабочей группы по установлению источников запахов по этому вопросу, сообщила 22 февраля пресс-служба ведомства.
Подозрение пало на завод по производству кофе "Орими КФ", который расположен во Всеволожском районе. Комитет государственного экологического надзора Ленобласти провел там проверку и предписал устранить выявленные нарушения. Специалисты компании уже отчитались о работе по очистке выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Кроме того, на заседании обсуждали и другие объекты, которые могут стать потенциальными источниками неприятных запахов. Комитет хочет узнать о планах АБЗ "Магистраль" и о том, как она борется с выбросами в воздух загрязняющих веществ.
Еще одна организация, наименование которой не стали указывать, сообщила, что она уже демонтировала печь для сжигания дров на своей площадке. Ранее на нее жаловались из-за запаха гари.
В случае неприятного запаха на территории Петербурга вы можете обратиться в Мобильную экологическую дежурную службу по телефону 417-59-36. Она работает круглосуточно.
Фото: Pexels
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