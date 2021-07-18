В Смольном обсудили, что делать с неприятным запахом кофе в Невском районе

С подобными жалобами можно обратиться в Мобильную экологическую дежурную службу.

Жители Невского района жалуются на запах горелого кофе. Комитет по природопользованию провел заседание Межведомственной рабочей группы по установлению источников запахов по этому вопросу, сообщила 22 февраля пресс-служба ведомства.

Подозрение пало на завод по производству кофе "Орими КФ", который расположен во Всеволожском районе. Комитет государственного экологического надзора Ленобласти провел там проверку и предписал устранить выявленные нарушения. Специалисты компании уже отчитались о работе по очистке выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Кроме того, на заседании обсуждали и другие объекты, которые могут стать потенциальными источниками неприятных запахов. Комитет хочет узнать о планах АБЗ "Магистраль" и о том, как она борется с выбросами в воздух загрязняющих веществ.

Еще одна организация, наименование которой не стали указывать, сообщила, что она уже демонтировала печь для сжигания дров на своей площадке. Ранее на нее жаловались из-за запаха гари.

В случае неприятного запаха на территории Петербурга вы можете обратиться в Мобильную экологическую дежурную службу по телефону 417-59-36. Она работает круглосуточно.

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