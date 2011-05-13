  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Названы самые популярные и редкие имена для младенцев в Петербурге
Сегодня, 12:39
149
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Названы самые популярные и редкие имена для младенцев в Петербурге

0 0

К началу месяца чаще всего девочек называли Софией, Евой, Анной, Марией и Варварой.

В реестре ЗАГСа появились самые популярные и редкие имена для новорожденных петербуржцев. Об этом пишет 9 декабря Neva.Today

К началу месяца чаще всего девочек называли Софией, Евой, Анной, Марией и Варварой, а мальчиков – Михаилом, Александром, Артемом, Матвеем и Тимофеем. 

Те, кто решил отличиться, остановились на именах Салахуддин, Иманбике, Амелли, Акселки и Найя. Мальчикам новоиспеченные родители выбрали имена Мухаммад Исохон, Гулмамад, Аржун, Яровит и Данийель. 

Ранее на Piter.TV: регистрацию брака утвердили в 10 музеях Ленобласти. 

Фото: pxhere 

Теги: загс, имена
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии