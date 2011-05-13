Названы самые популярные и редкие имена для младенцев в Петербурге

К началу месяца чаще всего девочек называли Софией, Евой, Анной, Марией и Варварой.

В реестре ЗАГСа появились самые популярные и редкие имена для новорожденных петербуржцев. Об этом пишет 9 декабря Neva.Today.

К началу месяца чаще всего девочек называли Софией, Евой, Анной, Марией и Варварой, а мальчиков – Михаилом, Александром, Артемом, Матвеем и Тимофеем.

Те, кто решил отличиться, остановились на именах Салахуддин, Иманбике, Амелли, Акселки и Найя. Мальчикам новоиспеченные родители выбрали имена Мухаммад Исохон, Гулмамад, Аржун, Яровит и Данийель.

Фото: pxhere