Пары до 35 лет в Петербурге смогут бесплатно пожениться

В Петербурге запускают конкурс на "свадьбу мечты" с бесплатной арендой молодёжного пространства.

Комитет по молодёжной политике Санкт-Петербурга объявил о запуске социального проекта "Свадьба в ПРОСТО". В его рамках одна молодая пара получит возможность бесплатно провести свадебную церемонию в популярном молодёжном пространстве "ПРОСТО", расположенном на Лиговском проспекте.

Как сообщили в городском правительстве, проект призван поддержать молодожёнов и создать для них запоминающееся событие. Победители конкурса будут освобождены от оплаты аренды зала и услуг координатора мероприятия. Организаторы обещают помочь в реализации пожеланий пары по оформлению и сценарию церемонии.

Участвовать могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого необходимо до 28 февраля 2026 года подать заявку на официальном сайте проекта, а затем пройти собеседование с координаторами — очно или онлайн. Имя счастливой пары станет известно по итогам отбора.

Учредителями пространства "ПРОСТО" являются городские комитеты по молодёжной политике и имущественным отношениям.

Параллельно с этим, начиная с 1 февраля 2026 года, в Ленинградской области действует другая мера поддержки молодых семей. Пары, где оба супруга вступают в первый брак, не старше 35 лет и зарегистрировали брак в ЗАГСе Ленобласти после 1 августа 2025 года, в день свадьбы получают подарочную карту на туристическую поездку по региону. Проект реализуется по поручению губернатора Александра Дрозденко. Те, кто расписался ранее, также могут обратиться в органы ЗАГС для получения карты.

Фото: Freepik