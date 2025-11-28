Нелегальное общежитие с мигрантами обнаружили на территории "Красного треугольника"

Посетившие фабрику стражи правопорядка столкнулись с нежеланием жильцов открываться: обитатели скрывались в помещениях, пытаясь избежать встречи с полицией.

В Адмиралтейском районе Петербурга сотрудники полиции совместно с бойцами спецполка ГУ МВД России и специалистами Федеральной службы охраны и кинологами обследовали бывшую промышленную площадку на набережной Обводного канала. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что опустевшие заводские помещения постепенно трансформировались в своеобразный подпольный квартал, где владельцы переделали производственные площади в многочисленные студии и комнаты, закрытые металлическими дверьми, словно соты гигантского улья. Здесь поселились мигранты, живущие без официальных арендных соглашений, а порой даже без соответствующих регистрационных документов.

Посетившие фабрику стражи правопорядка столкнулись с нежеланием жильцов открываться: обитатели скрывались в помещениях, пытаясь избежать встречи с полицией. Специально привлечённая собака патрулировала внутренние коридоры, участвуя в поисках нарушителей.

Во многих случаях сотрудникам полиции пришлось прибегать к специальным средствам вскрытия дверей, после чего с жителями проводили профилактические беседы, объясняющие обязанность подчиняться требованиям сотрудников правоохранительных органов. За одну ночь проверили более сотни человек, среди которых оказалось 25 иностранцев. Пятеро из них находились в России незаконно, что и послужило основанием для возбуждения административных производств.

Проверяющие обратили внимание на любопытное сосуществование различных сообществ: одни комнаты были забиты мигрантами, другие превращены в музыкальные студии, функционирующие днём, а третьи использовались поклонниками страйкбола, чьи экипировка и оружие были обнаружены в ходе осмотра. Отдельные жилые помещения содержали вещества неясного состава, изъятые и направленные на дальнейшую судебно-химическую экспертизу.

