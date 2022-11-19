У нелегальных торговцев в двух районах Петербурга конфисковали имущество на сумму свыше 600 тыс. рублей

Инспекторы возбудили более 30 административных дел по факту торговли в запрещенных зонах, предусмотренных ст. 44 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".

В результате проведенных проверок в двух районах Петербурга правоохранительными органами конфисковано имущество на сумму свыше 600 тысяч рублей, говорится в сообщении Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга. Инспекторы ведомства возбудили более 30 административных дел по факту торговли в запрещенных зонах, предусмотренных ст. 44 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".

Контрольные мероприятия проводились в Невском и Приморском округах города, особое внимание уделялось участкам возле станций метро "Улица Дыбенко" и "Приморская", где традиционно фиксируется высокая концентрация уличных продавцов.

По итогам операции общая стоимость изъятого оборудования и товаров, используемых в противоправных целях, достигла значительных размеров — более 600 тысяч рублей, сообщают представители комитета.

Продажа продукции в непредназначенных для этого местах влечет наказание в виде предупреждения либо штрафа. Размер санкций варьируется: граждане платят от 4 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 5 до 15 тысяч рублей, юридические лица подвергаются санкциям в объеме от 50 до 200 тысяч рублей.

Фото: Telegram / Закон и порядок в Петербурге