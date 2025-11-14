В поселке имени Морозова прошел миграционный рейд с использованием дронов

За сутки правоохранители осмотрели порядка 140 объектов, среди которых было 5 промышленных предприятий.

Всеволожский район Ленинградской области стал местом крупного оперативного мероприятия, направленного одновременно на контроль миграции и обеспечение дорожной безопасности. Акция была организована совместно несколькими подразделениями полиции, включая сотрудников миграционной службы, ГИБДД и спецполк, обеспечивавший силовую составляющую операции. Для повышения эффективности работы привлекался коптер, позволивший наблюдать за обстановкой сверху. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

За сутки правоохранители осмотрели порядка 140 объектов, среди которых было 5 промышленных предприятий. Основное внимание сосредоточилось на производственной зоне, начиная с проверки угольного завода, где обнаружили двоих нелегальных мигрантов. Представленные ими патентные документы оказались фальшивыми. Несмотря на утверждения иностранцев, что документы были получены двумя годами ранее через посредника и считались настоящими, теперь мигрантам грозит депортация, а сотрудникам полиции предстоит выяснить происхождение подложных документов.

Общее число проверенных лиц составило 307 человек, из которых 58 являлись иностранцами. Десять человек были задержаны за нарушение правил пребывания в России согласно статье 18.8 Кодекса административных правонарушений и отправлены в полицию.

Параллельно осуществлялась работа с автовладельцами. За день инспекторы досмотрели 167 автомобилей, выявили факты несоблюдения правил дорожного движения. Так, среди водителей оказался охотник на внедорожнике Toyota Land Cruiser с заряженным оружием, а также шофер автомобиля марки Газель, прибывший из-за рубежа и пытавшийся продемонстрировать знание законов нашей страны.

Ранее мы сообщили о том, что полицейские задержали пьяного водителя в Стрельне с применением оружия.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти