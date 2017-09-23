На выставке нейротехнологий придумали, как обезопасить метро

На нейровыставке фестиваля Science Fest в Люмьер-Холл рассказали, как робототехника и технологии будущего смогут обезопасить метрополитен, помогать при разминировании бомб и играть роль спасателей в очагах возгорания.

Когда наука становится искусством, ученые создают настоящие шедевры. Одним из таких стала "механическая рука", которая в недалеком будущем уже сможет вместо людей справляться с такими опасными задачами, как разминирование объектов, тушение пожаров, перемещение тяжелых грузов. Создатели считают, что механизм, работающий от импульсов человеческого тела и имитирующий движения человеческой руки - хороший шаг в развитии робототехники. И хотя пока волонтеры выставки шутят, что "новая машина" может воровать пончики, мыть посуду и составлять стопки в ряд, рано или поздно человечество все же придет к тому, что роботы будут заменять людей в важных и опасных профессиях.

Прежде всего, появление роботов не связано с желанием оставлять людей без работы, отмечают организаторы фестиваля, все для того, чтобы сама работа была безопаснее для человека. Ведь и правда, есть много условий, где присутствие людей нежелательно: будь то очаги возгорания или химические, бактериологические, радиационные чрезвычайные ситуации. В такие моменты и нужна работа именно робота. Если он выполнит поставленные человеком цели – то значит, благородная задача ученых будет выполнена, и этим робототехника уже сделает мир лучше.

В Люмьер Холе был представлен на зрительский суд и робомобиль - беспилотный юниор, который уже есть в некоторых физико-математических школах. Этот, прежде всего, образовательный проект рассчитан на специальные кружки и вузы, нужен он для тех специалистов, которые пишут программы в области беспилотного транспорта, - отмечает волонтер компании.

Корреспондентам Piter.TV рассказали, что перед такими моделями можно уже ставить от самых простых задач до весьма сложных: от поворотов и объезде препятствий до распознавания разметки и знаков на дороге. Создатели уверены, что в будущем такие машинки будут сами возить человека по городу, пока он решает свои какие-то личные задачи, не тратя время на пробки, и не отвлекаясь на машину.

Также здесь была представлена и необычная "чудо-камера", распознающая эмоции прохожих. Этой нейросети сразу придумали применение – "решили установить ее на входе в метрополитене". Она смогла бы сканировать лица людей и определять, насколько прохожие нервно-стабильны. Сильное изменение эмоциональных шкал стало бы весомым поводом для проверки заходящего в метро человека.

Видео: Piter.TV

Дарья Молчанова, Петр Кудряшев, Ксения Крохина