Киноночь Уилла Смита в "Люмьер-Холл"

В программе: "Я – легенда", "В погоне за счастьем", "Я, робот".

"Я – легенда" – это адаптация одноименного романа Ричарда Мэтисона о неизвестном вирусе, унесшем жизни половины населения земного шара, а остальную половину превратившего в вампиров. Сюжет строится вокруг единственного уцелевшего человека с необъяснимым иммунитетом, ночами держащего бесконечную осаду упырей, а днем пытающегося найти противоядие и выяснить причины эпидемии.

"В погоне за счастьем" рассказывает о Крисе Гарднере — отце-одиночке. Воспитывая пятилетнего сына, Крис изо всех сил старается сделать так, чтобы ребенок рос счастливым. Работая продавцом, он не может оплатить квартиру, и их выселяют. Оказавшись на улице, но не желая сдаваться, отец устраивается стажером в брокерскую компанию, рассчитывая получить должность специалиста. Только на протяжении стажировки он не будет получать никаких денег, а стажировка длится 6 месяцев.

"Я, робот" рисует картину 2035 года, где роботы являются обычными помощниками человека. Главный герой — полицейский, "не переваривающий" роботов, расследует дело об убийстве, в которое оказывается вовлечен робот. Речь идет о возможном нарушении "Закона о Роботах" (робот никогда не поднимет руки на человека), что в принципе невозможно. Ситуация близка к катастрофической: если машины могут нарушать этот закон, то уже ничто не остановит их от захвата контроля над людьми, тем более, что человечество уже давно стало полностью зависимо от роботов.

Когда: 2 августа в 23:55

Место: наб. Обводного канала, 74Д

Продажа билетов на месте с 23:30

Стоимость билетов: 400-600 руб.

Фото: РИА Новости