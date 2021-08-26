Феллини глазами ребенка: иммерсивный спектакль Lunapark представят в Петербурге

В четверг, 26 августа в Петербурге состоится российская премьера спектакля швейцарского режиссера Даниэле Финци Паска. Под театральную площадку нового спектакля организаторы переоборудовали целый музей. Шоу-постановка "Lunapark" пройдет в креативном пространстве "Люмьер-Холл".

Швейцарский режиссер Даниэле Финци Паска и его команда выпустили более 30 авторских спектаклей, участвовали в создании Олимпийских и Паралимпийской церемоний. Идея спектакля "Lunapark" родилась у художника в разгар пандемии. "Не стройте планов – им не суждено сбыться", – с переосмыслением эпидемиологической ситуации в мире говорит автор.

Российская театральная команда на этой основе создала иммерсивный (создающий эффект присутствия) спектакль. Участники смогут перемещаться свободно, как в зоне променада, так и на сценической площадке. При входе в Арт-пространство зритель попадет в дымку воспоминаний о развлечениях детства: его встретят машинки из автопрома и голубой паровозик.

По словам организаторов, театрально-цирковое представление "Луна-парк" – это пространство, в котором зритель может сам выбрать не только свое местоположение во время перформанса, но и определить продолжительность спектакля для себя.

В отличие от привычных театральных постановок, в спектакле Даниэле Финци Паска можно и нужно фотографироваться. Ракурсы рождаются сами собой: заметив вибрацию света, можно стать анимированным Микки Маусом или, запрыгнув в корзину колеса обозрения, превратиться в летчика "От винта!".

Представление сочетает в себе цирковые трюки, будто квадратную, подростковую хореографию и пронзительный текст. Танец драматической актрисы и акробатки повествует о теплых воспоминаниях детства автора. Камерный спектакль, окруженный самодостаточными экспозициями, рассказывает добрую и нежную историю жизни. На постановку можно прийти с детьми. На официальной странице мероприятия указаны возрастные ограничения "от 6 до 126 лет".

Даниэле Финци Паска – это режиссер, в котором нем жесткости. Его театр – ласки. Понятно, это немного и цирк, и шапито, и даже Феллини будто бы глазами ребенка. Поэтому для Санкт-Петербурга спектакль будет интересным опытом. поделился с Piter.tv художник-постановщик Андрей Пунин.

В постановке приняли участие хореограф, участница проекта "Безликие" и шоу "Танцы" на ТНТ Маргарита Царева; воздушная гимнастка, актриса Молодежного театра на Фонтанке и Театра Эстрады Аркадия Райкина Александра Байраковская.

Материал подготовили Мария Ильина, Анастасия Сиротина / Piter.tv