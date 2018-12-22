Создатель "Люмьер-Холла" откроет на Обводном каток. Вот как он будет выглядеть

Зимнее пространство появится к концу этого года.

Генеральный директор креативного пространства "Люмьер-Холл" и основатель "Планетария №1" Евгений Гудов анонсировал открытие катка на Обводном канале. Piter.tv узнал у бизнесмена подробности.

Будущее зимнее пространство займет 1000 метров вокруг здания "Люмьер-Холла".

"Каток небольшой относительно, но приличный размером, если смотреть по Питеру", – говорит Гудов.

По словам основателя креативного пространства, каток неправильной формы будет аккуратно закольцован и украшен елочками, светящимися оленями.

Помимо самой ледяной глади на территории обещается зона отдыха с костром и пеньками, фудтрэки, подобранные самим Гудовым и его командой, а также фотозоны, куда можно будет заехать прямо на коньках и отвлечься от догонялок на льду.

"Это не обычный каток-коробка, а слегка сказочный", – отметил бизнесмен.

Гудов признался, что воплотить зимний проект планировали давно. Территория устроена таким образом, что комплекс зданий рассчитывался к обогреву внутри засчет холодного катка снаружи, тепловая система перекачивает тепло и холод, держа территорию в балансе.

Давнюю мысль бизнесмен с командой воплотят в жизнь в этом году.

Ранее мы показывали, как во дворе Эрмитажа возводят семиметровую "Карлоту".

Фото: Евгений Гудов для Piter.tv