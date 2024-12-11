Нейрокладбища для известных личностей планируют создать в Петербурге

Любой желающий сможет отсканировать QR-код на памятнике и пообщаться с цифровым аватаром покойного, возможно, даже с его голограммой.

В Петербурге разрабатывается концепция создания нейрокладбищ для знаменитых личностей. Любой желающий сможет отсканировать QR-код на памятнике и пообщаться с цифровым аватаром покойного, возможно, даже с его голограммой. Планируется "воскрешать" известных петербуржцев, таких как Анна Ахматова, Виктор Цой и даже Михаил Кутузов.

Как пишет spb.aif.ru, идея "возвращения" ушедших знаменитостей возникла у Михаила Марцинюка весной прошлого года. Работающий в сфере информационных технологий и изучающий нейросети, Михаил однажды столкнулся с просьбой женщины, которая не могла иметь детей, но мечтала, чтобы после её смерти близкие помнили о ней. Именно тогда он начал разработку цифровых аватаров, с которыми можно взаимодействовать, словно с живым человеком.

Михаил пояснил, что задача заключается в сборе максимального количества данных о человеке, включая его голос, и интеграции этих данных в цифровую модель. Система основана на технологии ChatGPT в мессенджере Telegram. Вы можете задать вопрос, записать голосовое сообщение, и система ответит вам голосом этого человека. Бот может рассказать о своей биографии или выразить мнение по какому-либо вопросу".

Первой успешной реализацией стала "виртуальная могила" народного артиста РСФСР Алексея Консовского, известного по роли Принца в фильме "Золушка" (1947). Михаил обратил внимание, что надгробие актера на Ваганьковском кладбище в Москве находится в неудовлетворительном состоянии, и интерес к артисту постепенно угасает. Команда разработала чат-бот, содержащий биографию актера и фрагменты из его фильмов. Голос Алексея Консовского был сканирован нейросетью, и теперь бот может вести диалог от его лица с любым пользователем виртуальной могилы. Для общения с покойным нужно просто отсканировать QR-код на его надгробии.

Скоро появятся виртуальные памятники деятелям культуры Петербурга: Иосифу Бродскому, Анне Ахматовой, Виктору Цою. Будет создан и чат-бот полководца Михаила Кутузова. В перспективе этот проект может оказаться полезным и в образовательной сфере. Например, виртуальный Александр Пушкин сможет проводить уроки русской литературы в школах. Михаил добавляет, что вершиной развития станет создание цифровой голограммы. При нажатии одной кнопки аватар человека появится перед посетителем виртуального кладбища в полном объеме и в трехмерном формате. Сейчас Михаил и его команда работают над этой инновационной идеей.

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Фото: Telegram / Михаил Марцинюк | Блог гения в Нейронных Сетях