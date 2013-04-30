Жителям Приморского района пришлось оттирать свои авто от ультраправых надписей после рейда вандалов

Пострадавшие делятся фотографиями своих исписанных авто.

Группа хулиганов разрисовала машины и выбила стекла авто у ЖК "Шуваловский" в Приморском районе. Об этом сообщили очевидцы.

Надписи нанесли черным маркером. По словам местной жительницы, были испорчены как минимум восемь автомобилей. В качестве жертв были выбраны машины светлого цвета. Некоторым автовладельцам уже отдало оттереть краску. Пострадавшим посоветовали ехать на мойку. Надписи показывают, что их нанесли последователи ультраправой субкультуры.

Судя по кадрам, это были молодые люди, возможно, даже несовершеннолетние.

Видео: ВКонтакте / ЖК "Шуваловский" Соседи

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб