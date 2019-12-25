В Ленобласти на птицефабрике образовался дефицит кадров из-за оттока мигрантов

В магазины продукцию доставляют с задержкой.

Птицефабрика "Синявская" из Ленинградской области предупредила магазины о сбоях в доставке продукции, а часть заказов отменила. Как оказалось, на предприятии образовался дефицит кадров, узнал "Коммерсантъ".

На птицефабрике зафиксировали массовый отток сотрудников. Большая часть – мигранты. На данный момент дефицит находится на уровне 25-30%, из-за этого не выходит формировать полноценные смены на производстве.

Птицефабрика попросила своих клиентов признать сложившуюся ситуацию форс-мажором и не выставлять штрафы за задержку поставок.

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