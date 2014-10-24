Петербургские учёные доказали пользу сыра для профилактики психических расстройств

Выяснилось, что сырная диета снижает проявление тревожности и повышает концентрацию дофамина.

Российские учёные (в том числе специалисты из Института экспериментальной медицины в Петербурге) выяснили, что сырная диета эффективна при лечении посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР). Об этом сообщило ТАСС.

В ходе эксперимента, белым крысам с ПТСР на протяжении двух недель в рацион добавляли твёрдый сыр зрелых сортов. Вторая группа крыс с ПТСР получала обычное питание на протяжении этого же времени.

Выяснилось, что сырная диета снижает проявление тревожности и повышает концентрацию дофамина.

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