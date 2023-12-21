Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей

В целом объём кредитов девелоперам превысил 470 млрд рублей.

По итогам 9 месяцев 2024 года объём финансирования застройщиков жилой недвижимости в Северо-Западном банке Сбербанка вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило 115 млрд рублей. В целом объём кредитов девелоперам превысил 470 млрд рублей.

Мы активно работаем над улучшением условий финансирования и оптимизацией процесса рассмотрения сделок, что положительно сказывается на спросе и объеме выдачи кредитов. С начала 2024 года к нам обратились 76 новых клиентов-девелоперов за проектным финансированием. Отмечу, что большая часть девелоперов Северо-Запада на сегодняшний день строит свои объекты при помощи эскроу-счетов, что позволяет обезопасить интересы дольщиков и гарантирует застройщикам стабильное финансирование. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Сбербанк предлагает обширный набор финансовых услуг, сопровождающих клиента на всех этапах реализации проекта, начиная с инструментов для приобретения земли и покрытия других проектных издержек, а также с возможностью получения кредита под ожидаемую прибыль от реализуемого проекта. Эти средства могут быть направлены на развитие новых площадок. Благодаря этому клиенты банка ощущают большую уверенность при осуществлении строительных проектов на любой стадии.

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