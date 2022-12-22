Петербурженку привлекли к административной ответственности за отказ пропустить скорую

Женщина, управляя автомобилем марки Ford, в нарушение требований ПДД РФ не предоставила преимущества в движении скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции нашли и привлекли к ответственности женщину, которая не пропустила машину скорой помощи в Калининском районе.

Как рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне в социальных сетях распространилось видео конфликта между медицинскими работниками и водителем иномарки, перегородившей проезд карете скорой помощи.

Инспекторы ДПС установили личность автоледи, ею оказалась 49-летняя петербурженка. Женщина, управляя автомобилем марки Ford, в нарушение требований ПДД РФ не предоставила преимущества в движении скорой помощи.

В отношении водителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ. С 1 сентября 2025 года за совершение такого нарушения предусмотрена ответственность, которая влечет административный штраф от 7500 рублей до 10 000 рублей или лишение права управления на срок от 6 до 12 месяцев.

Видео: МВД по Петербургу и Ленобласти