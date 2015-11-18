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Прокуратура заинтересовалась отказом стоматологической клиники выдавать медкарту пациентке
Сегодня, 15:48
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Прокуратура заинтересовалась отказом стоматологической клиники выдавать медкарту пациентке

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Районная прокуратура внесла представление в адрес генерального директора клиники.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения. Горожанка обратилась в частную стоматологическую клинику с заявлением об ознакомлении со своей медицинской картой, но ей отказали, рассказали в надзорном ведомстве 15 мая. 

Районная прокуратура внесла представление в адрес генерального директора клиники, которое находится на рассмотрении. 

Ранее мы сообщили о том, что пожилая петербурженка получит 450 тыс. рублей компенсации за перелом бедра на гололеде. Пострадавшая проходила длительное лечение и реабилитацию. Проверка показала: падение случилось из-за плохой уборки территории со стороны ООО "ЖКС №1 Калининского района". 

Фото: Piter.TV 

Теги: медицинская карта, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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