Прокуратура заинтересовалась отказом стоматологической клиники выдавать медкарту пациентке

Районная прокуратура внесла представление в адрес генерального директора клиники.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения. Горожанка обратилась в частную стоматологическую клинику с заявлением об ознакомлении со своей медицинской картой, но ей отказали, рассказали в надзорном ведомстве 15 мая.

Районная прокуратура внесла представление в адрес генерального директора клиники, которое находится на рассмотрении.

Ранее мы сообщили о том, что пожилая петербурженка получит 450 тыс. рублей компенсации за перелом бедра на гололеде. Пострадавшая проходила длительное лечение и реабилитацию. Проверка показала: падение случилось из-за плохой уборки территории со стороны ООО "ЖКС №1 Калининского района".

Фото: Piter.TV