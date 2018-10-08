В Петербурге в этом году салюта в честь Дня города не будет

В прошлом году салют в честь Дня города также отменили в связи с ограничительными мерами по коронавирусу.

В четверг, 27 мая, Петербургу исполняется 318 лет. Ранее пресс-служба Смольного опубликовала программу мероприятий, приуроченную ко Дню города. Однако в ней нет заключительного праздничного салюта.

В понедельник, 24 мая, в пресс-службе комитета по культуре города уточнили "Невским новостям", что в этом году праздничный салют не планируется. Стоит отметить, что в прошлом году салют в честь Дня города также отменили в связи с ограничительными мерами по коронавирусу.

Ранее мы писали, что в этом году гала-концерт "Классика на Дворцовой" пройдёт в офлайн-режиме. В Петербурге 28 мая в 21:30 на главной площади города состоится традиционный гала-концерт "Классика на Дворцовой", приуроченный ко Дню города.

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