Площади напротив "Газпром Арены" дадут название "Зенит"

Это решение было одобрено членами Топонимической комиссии Санкт-Петербурга на заседании, проходившем 27 ноября.

Площадь, расположенная поблизости от стадиона "Газпром Арена" в Петербурге, в скором времени получит название "площадь Зенита" в честь прославленной местной футбольной команды, отметившей в нынешнем году свое столетие. Об этом сообщил вице-губернатор города Михаил Пиотровский в своём Telegram-канале.

Здорово, что имя петербургской команды, уже давно вписанное в историю отечественного футбола, теперь появится и на карте города.

Михаил Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что воспитанник "Смены" и капитан чемпионского "Зенита" Владислав Радимов празднует 50-летие. Именно Радимов входил в костяк команды, которая под руководством Властимила Петржелы в середине 2000-х привела Зенит к первой победе в чемпионате России в 2007 году, а затем к завоеванию Кубка и Суперкубка УЕФА в 2008 году. Его путь в большой футбол начался в ленинградской школе Смена, ныне Академии Зенита.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"