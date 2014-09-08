Воспитанник "Смены" и капитан чемпионского "Зенита" Владислав Радимов празднует 50-летие

Фанаты Зенита вспоминают лучшие моменты его карьеры.

Сегодня юбилей отмечает один из самых ярких игроков в истории петербургского Зенита и российского футбола – Владислав Радимов. Легендарному полузащитнику исполнилось 50 лет.

Именно Радимов входил в костяк команды, которая под руководством Властимила Петржелы в середине 2000-х привела Зенит к первой победе в чемпионате России в 2007 году, а затем к завоеванию Кубка и Суперкубка УЕФА в 2008 году. Его путь в большой футбол начался в ленинградской школе Смена, ныне Академии Зенита.

Тренер Николай Писарев отметил, что Радимов запомнился как "творец" на поле, футболист, любивший нестандартные и креативные решения. По словам спортивного журналиста Дмитрия Рябинкина, в Зените Петржелы через Радимова строились практически все атаки команды, и он же руководил построением обороны при контратаках соперника.

После завершения игровой карьеры Владислав Радимов не расстался с клубом: он тренировал дублирующий состав, а сейчас занимает административную должность. Также экс-капитан регулярно выступает на телевидении в качестве футбольного эксперта и успел попробовать себя в кино.

Ранее игрок "Зенита" Луис Энрике стал кандидатом на попадание в сборную года ФИФА.

Фото: fc-zenit.ru