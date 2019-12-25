Малознакомый по имени "Денис" совершил насильственные действия в отношении 14-летней петербурженки

В полицию обратилась мама девочки.

Петербурженка обвинила малознакомого мужчину по имени Денис в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении её несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 47-летняя петербурженка. Она заявила, что 28 августа в период с 16:00 до 16:50 у дома 5 по улице Евгения Шварца малознакомый мужчина по имени Денис совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 14-летней дочери. Школьница познакомилась с ним через соцсети.

Приметы мужчины: около 20 лет, короткая стрижка; одет в синюю спортивную куртку, черную футболку, синие шорты, желтые шнурки. Ориентировка составлена, направлена в территориальные У(О)МВД России.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Бокситогорском районе Ленобласти насильники выбросили женщину на улицу.

Фото: Piter.tv