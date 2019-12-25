В Бокситогорском районе Ленобласти насильники выбросили женщину на улицу

Девушку случайно обнаружили прохожие. Они вызвали полицию и скорую.

В Бокситогорском районе Ленобласти извращенцы выбросили на улицу женщину, которую изнасиловали. Прохожие заметили девушку в Пикалево.

По информации Pite.tv, местные жители вызвали полицию и медиков. Стражи порядка установили личность пострадавшей. Ей оказалась 42-летняя уроженка Вологодской области. Женщину направили в больницу.

Врачи диагностировали у нее резаную рану шеи. Пациентка рассказала медикам, что ее изнасиловали. Правоохранители начали проверку.

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