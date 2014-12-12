Население Петербурга выросло на 700 тысяч человек

Росстат представил предварительные данные Всероссийской переписи населения.

Численность населения Петербурга выросла примерно до 5,6 миллиона человек с 4,9 миллиона в 2010 году. Росстат представил предварительные данные Всероссийской переписи населения, которая проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

Увеличилось и количество проживающих в Москве. В 2010 году было 11,7 миллиона, сейчас более 13 миллионов человек. Также предварительно зафиксирован рост населения в Краснодарском крае (с 5,2 до 5,8 млн).

Общая численность населения РФ составила 147 миллионов человек.

Фото: Piter.tv