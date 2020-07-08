В Петербург приехали 54 тысячи насадок-распылителей для назальной вакцинации

Вакцинацию будут проводить препаратом "Гам-КОВИД-Вак".

В Петербург доставили насадки-распылители для назальный вакцины против коронавируса. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

В общей сложности в город приехали 54 тысячи насадок. В ближайшее время их распределят по городским поликлиникам.

Для назальной вакцинации будет использоваться препарат "Спутник V". Его разработали в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Назальная вакцина от коронавируса состоит из двух доз, которые нужно вводить с интервалом в три недели. Препарат зарегистрировали 1 апреля.

Видео: комитет по здравоохранению