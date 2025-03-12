На десяти улицах в Парголово впервые появилось наружное освещение

Для реализации проекта установлено 214 опор, 217 светодиодных ламп, проложено 261 метр кабеля и использовано более 8 километров самонесущего изолированного провода.

В поселке Парголово завершились работы по установке уличного освещения на улицах Заманиловской, Вятской, Невьянской, Спасской, Вологодской, Томской, Норильской, Енисейской, Кабаловской, а также в Первом переулке. Эти участки раньше оставались без света.

Для реализации проекта установлено 214 опор, 217 светодиодных ламп, проложено 261 метр кабеля и использовано более 8 километров самонесущего изолированного провода. Губернатор Александр Беглов подчеркнул важность создания комфортной городской среды в Санкт-Петербурге, отметив, что освещение улиц делает их более удобными и безопасными для местных жителей. Теперь ночью хорошо видны подходы к таким объектам, как спортивный клуб, детский сад и частная организация социального обслуживания.

В планах на 2025 год в Выборгском районе значится модернизация освещения на участках Дрезденской и Политехнической улиц между площадью Мужества и Тихорецким проспектом.

Также до конца года запланировано заменить 1600 устаревших натриевых фонарей на современные светодиодные аналоги.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга, фото: Правительство Петербурга