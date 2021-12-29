Сотрудники Пограничного управления ФСБ задержали более 40 нарушителей

Некоторые из задержанных использовали территорию России как транзитную зону, чтобы потом уехать в страны ЕС.

В понедельник, 24 января, в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили Piter.tv, что с начала прошлой недели на разных участках границы страны задержали более 40 нарушителей административно-правовых режимов.

Среди задержанных выявили четверых иностранных граждан, которые через Россию планировали уехать в страны Европы. В ходе досмотра сотрудники управления нашли теплую одежду, продукты питания и средства личной гигиены. Задержанные признались, что незаконно пересекли границу.

Выборгский районный суд привлек задержанных к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ "Нарушение пограничного режима в пограничной зоне" в виде денежного штрафа с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации и последующим закрытием им въезда на территорию Российской Федерации сроком на 5 лет.

Сотрудники управления напомнили, что въезд либо проход в пограничную зону разрешен только при наличии документов удостоверяющих личность и пропусков.

Фото: Piter.tv