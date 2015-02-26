Жители Петербурга свыше 500 раз нарушили правила выгула собак в 2024 году

Соблюдение норм – личная ответственность владельцев питомцев.

Вице-губернатор Игорь Потапенко в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" рассказал, что в прошлом году горожане нарушили правила выгула собак более 500 раз.

По словам чиновника, соблюдение норм – личная ответственность владельцев питомцев, гражданская ответственность перед соседями, с которыми они живут рядом.

А что касается мер, которые принимаются, конечно, представители комитета по законности и правопорядку совместно с главами районов реагируют на такие звонки, такую информацию, проверяют и выносят нормативные акты, а именно – протоколы об административном нарушении. <…> Но я хочу уточнить, что штрафы, которые платят недобросовестные собаководы, допускающие такие нарушения, согласно административному кодексу, – от 1 до 5 тыс. рублей. Игорь Потапенко, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: закон об усыплении бродячих собак запустили на федеральном уровне.

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