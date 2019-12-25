Россельхозназор выявил многочисленные нарушения в одной из петербургских ветклиник

В различных помещениях клиники были обнаружены медикаменты с истекшим сроком годности. Кроме того, шкафы для хранения лекарств не имели соответствующей маркировки и нумерации, а помещения, где находились лекарства, не были оснащены необходимыми приборами для контроля температуры и влажности.

В ходе внеплановой проверки, инициированной Прокуратурой, Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора выявило серьезные нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя, предоставляющего ветеринарные услуги.

Были зафиксированы нарушения Ветеринарных правил, регулирующих перемещение, хранение, переработку и утилизацию биологических отходов, установленных приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626. Ветеринарная клиника в Петергофе проводила хирургические операции, однако биологические отходы, полученные в результате этих процедур, не были найдены в морозильных камерах. Документы, подтверждающие утилизацию таких отходов, представлены не были. Данные материалы переданы главному государственному инспектору отдела внутреннего ветеринарного надзора для дальнейшего рассмотрения.

Также были установлены нарушения Правил хранения лекарственных препаратов для ветеринарного применения и Правил уничтожения фальсифицированных, некачественных и контрафактных лекарств. В различных помещениях клиники были обнаружены медикаменты с истекшим сроком годности. Кроме того, шкафы для хранения лекарств не имели соответствующей маркировки и нумерации, а помещения, где находились лекарства, не были оснащены необходимыми приборами для контроля температуры и влажности. Отсутствие журналов учета работы оборудования также свидетельствует о нарушении требований. Эти факты послужили основанием для возбуждения административного дела, материалы которого будут переданы в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

Управлению Россельхознадзора выдало предписание владельцу ветеринарной клиники устранить выявленные нарушения. Результаты проверки были доведены до сведения Прокуратуры Санкт-Петербурга и Управления Росздравнадзора для принятия соответствующих мер.

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Фото: Unsplash (Priscilla Du Preez)