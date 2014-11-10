В Петербурге запретили к ввозу партию индийского кунжута

В процессе проверки качества и безопасности зерна и продуктов его переработки должностное лицо ведомства выявило несоответствие требованиям Технических регламентов Таможенного Союза.

На фитосанитарном контрольном посту в морском порту Петербурга государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора было обнаружено нарушение при ввозе двух партий продовольственных семян кунжута общим весом 56 тонн, произведенных в Индии.

В процессе проверки качества и безопасности зерна и продуктов его переработки должностное лицо ведомства выявило несоответствие требованиям Технических регламентов Таможенного Союза "О безопасности зерна" и "О безопасности пищевой продукции". В протоколах испытаний, приложенных к декларациям о соответствии, отсутствовали данные о проведении лабораторных исследований на наличие ГМО, цезия и стронция.

Согласно действующему законодательству РФ, ввоз указанных партий индийского кунжута запрещен.

Ранее мы сообщили о том, что с начала 2025 года из портов Ленобласти экспортировали 289 тысяч тонн зерна.

Фото: Unsplash (Mahdi Kordi)