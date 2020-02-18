С начала 2025 года из портов Ленобласти экспортировали 289 тысяч тонн зерна

Зерно экспортировали в 8 стран мира.

С начала 2025 года под контролем Россельхознадзора из портов Ленинградской области российское зерно экспортировано в 8 стран мира. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С 1 января по 14 февраля 2025 года в портах "Высоцк" и "Усть-Луга", расположенных в Ленинградской области, специалистами Россельхознадзора проверены на соответствие карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортёров, а также по показателям качества и безопасности 289,1 тысячи тонн зерна.

В частности, были экспортированы мягкая продовольственная пшеница (260,8 тысячи тонн) и мягкая пшеница, предназначенная на кормовые цели (28,3 тысячи тонн) в 8 стран мира.

Странами-импортерами выступили Марокко, Вьетнам, Израиль, Нигерия, Тунис, Бангладеш, Сенегал и Того. Лидерами по объемам импорта российского зерна стали Вьетнам и Бангладеш – в эти страны было отгружено 110 тысяч тонн мягкой продовольственной пшеницы.

Фото: unsplash (Tomasz Filipek)