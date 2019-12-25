Прокуратура выявила нарушения санитарных норм в одном из пансионатов Невского района

Проверочные мероприятия выявили, что в здании на улице Ново-Александровской оказываются социальные услуги по постоянному проживанию и уходу за лицами преклонного возраста и инвалидами.

Прокуратурой Невского района Петербурга совместно со специалистами надзорных ведомств проведена проверка исполнения федеральных законов в частном пансионате социального назначения.

Установленные прокуратурой нарушения включают несоблюдение санитарно-гигиенических требований. Руководителю управляющей организации ООО прокурором района направлено официальное представление, рассмотрение которого продолжается.

Надзор за исполнением предписаний по устранению выявленных недостатков продолжается.

