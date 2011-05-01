Экологи "Водоканала" отреагировали на 393 заявки с начала года в Петербурге

297 заявок касались возникновения неприятного запаха.

В Петербурге с начала года экологи "Водоканала" отреагировали на 393 заявки от горожан. Специалисты ежедневно следят за состоянием рек и каналов, а также контролируют абонентов и предотвращают попадание загрязнений в водную систему.

Отмечается, что 297 заявок касались возникновения неприятного запаха, 77 – обнаружения загрязняющих веществ на поверхности водных объектов, 19 – сбросов в централизованную систему водоотведения.

Отдельная проблема – незаконные сбросы загрязняющих веществ с ассенизаторских машин. Если сброс жидких бытовых отходов в систему коммунальной канализации не нарушает бесперебойность водоотведения, то сброс бургеля, извести, цемента и других вяжущих веществ уменьшает рабочее сечение канализационных сетей, что приводит к засорам и вытеканию сточных вод на поверхность, в некоторых случаях – к полной неработоспособности системы водоотведения. Пресс-служба "Водоканала"

В случае, если вы заметили сброс загрязняющих веществ через систему канализации, сообщите об этом на горячую линию предприятия: 305-09-09.

Фото: пресс-служба "Водоканала"