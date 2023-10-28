  1. Главная
В Шушарах выявили два нарушителя правил въезда в Петербург
Сегодня, 13:09
Автомобили помещены на специализированную стоянку.

На стационарном пункте весогабаритного контроля в Шушарах состоялся рейд. Было проведено 17 контрольных взвешиваний, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга. 

Всего составили два акта, в которых зафиксировано превышение допустимых весогабаритных параметров. Позже будут возбуждены дела об административном правонарушении. 

Выявлены нарушения по двум статьям: ч. 5 ст. 12.21.1 КоАП РФ, сумма штрафа – 450 тыс. рублей, второй акт составлен по ч. 6 ст. 12.21.1 КоАП РФ, штраф – 600 тыс. рублей. Автомобили помещены на специализированную стоянку. 

Фото: пресс-служба комблага Петербурга 

