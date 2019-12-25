Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения прав жительницы блокадного Ленинграда

Её сосед создаёт ей невыносимые условия для жизни.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту нарушения прав жительницы блокадного Ленинграда. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В эфире программы на федеральном канале демонстрировался сюжет о том, что в Петербурге мужчина, употребляющий наркотики и алкоголь, будучи ранее судимым, создает невыносимые условия жизни для пенсионерки – жительницы блокадного Ленинграда. Пожилая женщина проживает в соседней квартире.

По данному факту ГСУ СК России по Санкт-Петербургу организована процессуальная проверка.

Фото: СК РФ